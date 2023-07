Primo show a Castel di Sangro: le indicazioni arrivate dal terzo test dell'estate

Primi veri sprazzi di Napoli. La squadra di Garcia ha rifilato quattro reti all'Hatayspor, nel terzo test estivo ed il primo del ritiro di Castel di Sangro

Fonte: di Antonio Gaito

Primi veri sprazzi di Napoli. La squadra di Rudi Garcia ha rifilato quattro reti all'Hatayspor, nel terzo test dell'estate ed il primo del ritiro di Castel di Sangro, mettendo subito in mostra la grande forma di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, a segno entrambi con una doppietta nella solita staffetta. Il tecnico del Napoli ha provato una sorta di 4-2-3-1 o un atteggiamento quantomeno più offensivo considerando che senza Lobotka (ma anche Elmas) non ha schierato dall'inizio Demme (altra indicazione: subito un po' ai margini anche col nuovo tecnico), ma Raspadori più vicino ad Osimhen in fase di possesso con Kvara e Politano ai lati e Zielinski-Anguissa più ancorati alla posizione in mediana. Al di là del valore dell'avversario, tante le indicazioni positive per Rudi Garcia.

In attesa del sostituto di Kim

Di fianco a Rrahmani spazio per Ostigard, elemento in crescita già dalla scorsa stagione su cui il tecnico del Napoli evidentemente vuole puntare molto. Nella ripresa invece spazio all'esperto Juan Jesus, prima col giovane Obaretin e poi col baby D'Avino. Nei prossimi giorni però il Napoli dovrà rompere gli indugi e assicurare al tecnico il sostituto di Kim: in rialzo Mavropanos dello Stoccarda considerando che per Kilman e Danso le richieste sono altissime.

Lozano è fuori?

Altro caso da sbrogliare. Il messicano ha superato l'infortunio, si allena regolarmente in gruppo da tempo, ieri ha seguito la partita a bordo campo sperando fino alla fine di poter entrare in campo. Al fischio finale, però, ha dovuto rassegnarsi all'idea che probabilmente senza rinnovo del contratto rischia di finire ai margini. ADL fu chiaro sui giocatori in scadenza 2024: rinnovo o cessione e per ora la schiarita c'è stata solo per Zielinski, non a caso sempre in campo.