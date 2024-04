Quando si gioca Napoli-Roma? La Lega fa decidere la Roma e slitta il calendario

La Roma può decidere quando giocare la sfida col Napoli al Maradona.

La Roma può decidere quando giocare la sfida col Napoli al Maradona. Una volta fissata Udinese-Roma a giovedì 25 aprile alle ore 20, la Lega Serie A ha concesso ai giallorossi di riflettere su cosa fare contro il Napoli. La Roma, infatti, sarà impegnata il giovedì successivo (2 maggio) contro il Bayer Leverkusen e per questo motivo avrebbe preferito un anticipo al sabato, chiedendo però di non piazzare il recupero con l'Udine al giovedì.

Per rispettare il consueto periodo di recupero non è inferiore a tre giorni, la partita contro gli azzurri si dovrebbe disputare di domenica. Ma la Roma, eccezionalmente, potrà scegliere di giocare sabato, dunque con due soli giorni di recupero dopo i venti minuti contro l’Udinese. Per questo motivo gli anticipi e posticipi della 34ª giornata di Serie A non sono stati resi noti ieri come da programma, ma verranno comunicati soltanto oggi.