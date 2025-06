Mondiale per Club, il Bayern batte il Boca nel finale e si qualifica agli ottavi: si sblocca Kane

Il Bayern Monaco batte 2-1 il Boca Juniors all’Hard Rock Stadium di Miami nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C del Mondiale per Club. Dopo il pareggio con il Benfica, gli argentini hanno mostrato carattere grazie al bel gol del pareggio di Miguel Merentiel, ma sono stati messi sotto dai tedeschi, andati in vantaggio con Kane, decisiva nel finale una rete di Olise, complice un errore difensivo.

Ora la squadra di Miguel Russo dovrà giocarsi la qualificazione agli ottavi martedì contro l’Auckland City a Nashville, sperando in una vittoria netta e in un altrettanto largo risultato in favorevole del Bayern nell'ultima sfida del girone contro il Benfica. I tedeschi, a punteggio pieno, sono già qualificati e aspettano agli ottavi la seconda del Gruppo D, posizione occupata attualmente dal Chelsea.