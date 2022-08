Report SSC Napoli: rifinitura prima del Lecce, terapie per Demme

Napoli in campo questa mattina in vista della prossima partita. La squadra si è allenata sul campo 2

Napoli in campo questa mattina in vista della prossima partita. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente lavoro tecnico ed esercitazioni al tiro. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Terapie per Demme. Lo riporta il Napoli sul proprio sito ufficiale.