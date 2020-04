Rinnovo monstre o solito addio con maxi-commissione: non è successo nulla

Quando Mino Raiola è diventato il nuovo procuratore di Lorenzo Insigne, tutti hanno pensato alla stesso destino per l'azzurro o a una serie di destini incrociati: rinnovo milionario oppure la solita, scontata cessione in una qualsiasi big europea con maxi-commissione a favore del potente agente campano. Ma dopo tre anni, o quasi, non è successo praticamente nulla.

Raiola è arrivato dopo il rinnovo fino al 2022 di Insigne e va via, virtualmente, col giocatore che non ha mai firmato un nuovo accordo. Il giocatore, intanto, è diventato capitano del Napoli e dunque anche l'addio, che per qualcuno era probabile, è rimasto sospeso, una semplice supposizione che la realtà ha smentito. Termina così un anonimo rapporto tra i due, anonimo nel senso che la posizione di Insigne non è cambiata, Raiola ci ha guadagnato praticamente 'zero' e ora il calciatore sembra più vicino a un altro rinnovo che all'addio.