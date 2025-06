Prima pagina Rivoluzione Inter, Gazzetta dello Sport: "Inzaghi va, c'è Fabregas"

vedi letture

"Inzaghi va, c'è Fabregas" così titola la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Si parla dell'addio di Simone Inzaghi all'Inter. Ieri è andato in scena il summit tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra in cui Inzaghi ha comunicato la scelta di cambiare aria e di lasciare l'Inter dopo 4 stagioni: "Non ho più energie per restare qui". Il suo futuro con ogni probabilità sarà in Arabia con l'Al Hilal che ha messo sul piatto 50 milioni di euro in 2 anni per l'allenatore che ha vinto uno Scudetto e condotto l'Inter a due finali di Champions in 3 anni.

Spazio ovviamente anche al futuro della panchina nerazzurra. L'Inter si guarda attorno e il primo nome per il dopo Inzaghi è quello di Cesc Fabregas, allenatore che ha fatto bene sulla panchina del Como. Lo spagnolo ha in mano il rinnovo con i comaschi ma non ha ancora firmato e potrebbe essere tentato dalla chiamata dell'Inter. Chivu e Vieira le alternative. Il Como si è tutelato e sta pensando a Daniele De Rossi.