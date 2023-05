Rivoluzione Napoli: da Behrami a Montolivo, il salotto Dazn critico sul futuro

Valon Behrami, Marco Parolo, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo si sono così espressi sul futuro del Napoli Campione d’Italia alla luce dell’addio di Luciano Spalletti.

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’, trasmissione in onda su Dazn, gli ex calciatori e attuali opinionisti Valon Behrami, Marco Parolo, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo, si sono così espressi sul futuro del Napoli Campione d’Italia alla luce dell’addio di Luciano Spalletti.

Behrami: “Quando vinci crei un’unione incredibile. Una volta che il pezzo più importante, il leader dello spogliatoio va via, ti senti abbandonato come calciatore. Il nuovo allenatore deve darmi qualcosa in più ma anche mantenere le cose che m hanno portato a vincere”.

Parolo: “Il Napoli ha bisogno di attrarre qualche campione, qualche giocatore affermato che esce da qualche grande club. Bisogna andare a prendere quei giocatori”.

Matri: “Luis Enrique se va al Napoli punta ad ambire a qualcosa in più. Il campionato è una cosa stratosferica, però per portare Luis Enrique servono anche giocatori che alzano l’asticella e tenere i tuoi. Quest’anno il Napoli ha fatto un’impresa ma non ha la rosa più forte. Spalletti l’ha valorizzata e le rivali hanno sbagliato”.

Montolivo: “E’ una rivoluzione pericolosa, Spalletti è l’artefice principale di questo campionato. Nessuno di noi dava il Napoli favorito o almeno vincente in questo campionato, i giocatori hanno senza dubbio meritato ma il merito principale è dell’allenatore. E’ possibile che i giocatori mantengano questo status, ma non è detto”.