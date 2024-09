Rrahmani domina con il Kosovo, battuto 4-0 il Cipro: 90 minuti per Amir

Termina sul risultato di 0-4 la partita tra Cipro e Kosovo, valida per la seconda giornata del Girone 2 di Nations League C. E' rimasto in campo per l'intero match il difensore azzurro Amir Rrahmani, che è anche capitano della sua nazionale. A decidere il match la doppietta di Vedat Muriqi nel primo tempo e le reti di Albion Rrahmani e Lumbardh Dellova nella ripresa.