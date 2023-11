Salernitana, maglia speciale per il derby col Napoli. Ma in città monta la protesta

La Salernitana ha pubblicato sulla propria pagina facebook la maglia celebrativa con la quale dovrebbe giocare il derby in programma domani pomeriggio contro il Napoli. Sui social però parecchi tifosi granata non l'hanno presa bene. E anche il portale Tuttosalernitana.com protesta:

"Nel derby contro i rivali del Napoli, all'Arechi, non si può non scendere in campo con la maglia granata preferendo questa bianca con risvolti rosa. In questo momento può sembrare l'ultimo dei problemi, ci mancherebbe, ma per una partita così iconica e sentita sarebbe stato più opportuno basarsi sulla tradizione e sulla storia piuttosto che sul marketing".