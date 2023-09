Sarà ancora emergenza centrali col Lecce: Rrahmani e Juan Jesus non recuperano

JJ e Rrahmani infatti anche oggi hanno lavorato a parte ed è impossibile che in un paio di giorni tornino abili per giocare dall'inizio sabato alle 15.

