Scarpa d'Oro, Mbappé scalza Osimhen dal podio: la classifica aggiornata

Erling Haaland è praticamente inarrivabile ed è a un passo dalla conquista della Scarpa d'Oro

Erling Haaland è praticamente inarrivabile ed è a un passo dalla conquista della Scarpa d'Oro, il trofeo che premia il miglior cannoniere di tutti i campionati europei. L'attaccante del Manchester City ha segnato 32 reti in Premier League, otto in più di Harry Kane. Al terzo posto c'è Kylian Mbappé, autore di 22 reti in Ligue 1, mentre Victor Osimhen scivola in quarta posizione, fermo a 21 centri in Serie A.

Queste le prime dieci posizioni:

Erling Haaland (Manchester City 64 (28 reti x 2 di coefficiente)

Harry Kane (Tottenham) 48

Kylian Mbappé (PSG) 44

Victor Osimhen (Napoli) 42

Jonathan David (Lille) 42

Enner Valencia (Fenerbahce) 40,5

Alexandre Lacazette (Lione) 40

Ivan Toney (Brentford) 38

Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 37,5

Folarin Balogun (Reims) 36