"Sciupa un rigore, si appisola e non serve Lozano", Insigne bocciato: voti e pagelle dei quotidiani

Nella trasferta vinta ieri a Torino non una delle migliori prestazioni per Lorenzo Insigne. Per le pagelle dei quotidiani il capitano del Napoli è stato uno dei pochi bocciati della gara. A pesare sul voto dell'azzurro due gravi errori, a cominciare dal rigore parato da Berisha.

Il Mattino: 5 - Due errori che macchiano inevitabilmente una prestazione che non sarebbe del tutto da buttare. Sbaglia il quarto rigore stagionale facendosi ipnotizzare da Berisha e poi si appisola a due passi dal portiere granata, invece di servire Lozano solo soletto che aspetta il pallone a due passi dalla porta.

Gazzetta dello Sport: 5,5 - Non tira male il rigore ma non segna e sbaglia poco dopo quando avrebbe un facile assist per Lozano. Ma è sempre generosissimo.

Il Corriere dello Sport: 5 - Su e giù, come un indemoniato. Ma in sintesi sciupa rigore (un’ossessione ormai) e contropiede, ma Fabian gli sistema l’umore.

Tuttosport : 4.5 - Un comodo colpo di testa sbagliato, un rigore non trasformato, una chance sprecata nonostante il vantaggio di 3 o 4 metri su Izzo.