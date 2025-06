Scozia ko 3-1 contro l'Islanda: 80' per McTominay, Gilmour gioca l'intero match

La Scozia perde 3-1 in casa l'amichevole contro l'Islanda. Ospiti che passano al minuto 8 grazie alla rete di Gudjohnsen, al 25esimo Souttar sigla il momentaneo pari che dura fino al 45esimo quando Ferguson causa un autogol. Nella ripresa al 52esimo Palsson segna il definitivo 1-3. In campo per tutta la partita l'azzurro Billy Gilmour, mentre Scott McTominay è stato sostituito all'80esimo.

Queste le formazioni iniziali della sfida:

SCOZIA (5-4-1): Gunn; Johnston, Souttar, Hanley, Tierney, Robertson; Ferguson, Gilmour, McGinn, McTominay; Hirst. C.t. Clarke

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Palsson, Magnusson, Ingason, Ellertsson; Thodarson, Johannesson, Haraldsson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Thorsteinsson. C.t. Gunnlaugsson