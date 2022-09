Serie A 2022/23, i calciatori più costosi a bilancio: presenti due azzurri, i dati

Quali sono i calciatori che impattano maggiormente sui conti dei club di Serie A in questa stagione?

Quali sono i calciatori che impattano maggiormente sui conti dei club di Serie A in questa stagione? Concluso il mercato estivo, Calcio e Finanza ha stilato una classifica prendendo in considerazione l’impatto a bilancio dei giocatori dei club di Serie A, che comprende il loro stipendio al lordo, sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2022/23. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

Al primo posto c’è Dusan Vlahovic. Il serbo pesa sul bilancio della Juve per 30,3 milioni di euro nel 2022/23. Il costo dell’ammortamento è il più alto in questa classifica, supera quota 17 milioni di euro.

In seconda posizione troviamo Federico Chiesa, mentre al terzo posto Victor Osimhen. Il nigeriano impatta per oltre 21 milioni di euro sui conti del club di De Laurentiis, che ammortizza i cartellini a quote decrescenti. Questo significa una quota superiore nei primi anni di contratto, a scalare (e dunque meno impattante) con il trascorrere delle stagioni. Nel caso di Osimhen, i benefici del Decreto Crescita alleggeriscono il suo impatto a bilancio.

L’altro azzurro presente in questa speciale classifica è Giacomo Raspadori, collocato in settima posizione. Il classe 2000 pesa sul bilancio del Napoli per 16.625 milioni di euro e il costo dell’ammortamento è pari a 12 milioni.

Di seguito la classifica ufficiale:

1) Vlahovic

2) Chiesa

3) Osimhen

4) Lukaku

5) Bonucci

6) Bremer

7) Raspadori

8) Arthur

9) Correa

10) Szczesny