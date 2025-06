Ufficiale Serie A, svelata la prima sfida: il Napoli Campione d'Italia debutterà col Sassuolo

E' la giornata della presentazione del calendario della Serie A Enilive 2025/2026. E' partita la compilazione nell'evento ufficiale della Lega Serie A, nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma in occasione della 2ª edizione del Festival della Serie A, e per il Napoli Campione d'Italia guidato per il secondo anno da Antonio Conte la prima giornata d'esordio è stata sorteggiata la sfida contro il Sassuolo in trasferta, quindi a Reggio Emilia.

- LE DATE DELLA SERIE A 2025/2026

Inizio: domenica 24/08/2025

Fine: domenica 24/05/2026

Turni infrasettimanali:

mercoledì 29/10/2025

martedì 6/01/2026

Soste:

domenica 07/09/2025 gare squadre nazionali

domenica 12/10/2025 gare squadre nazionali

domenica 16/11/2025 gare squadre nazionali

domenica 29/03/2026 gare squadre nazionali