Serve chiarezza prima di gennaio

Mentre il Napoli di Gattuso prende forma, sarà importante per il tecnico capire su quali giocatori poter fare affidamento. Uno degli oggetti misteriosi della rosa azzurra è sicuramente Faouzi Ghoualm: fuori da più di due mesi, il terzino algerino sembrava potesse diventare il punto fermo di questa squadra, salvo andare incontro ad una serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori per tanto (troppo) tempo.

CHIAREZZA - Al netto delle pochissime presenze in stagione (solo 5), su Ghoulam è necessario fare chiarezza: la sua situazione a qualcuno ricorda il terribile caso Zuniga, ed è chiaro che la speranza è proprio che l'algerino possa tornare in campo il prima possibile, scongiurando così il caso-bis dell'ex giocatore colombiano. Gattuso sogna di ritrovare il Faouzi di un tempo, quello decisivo sulla corsia mancina, da molti etichettato come il migliore terzino d'Europa. Il Napoli, però, dovrà far luce sulla reale condizione di Ghoulam: il mercato aprirà tra pochi giorni, se serve un terzino sinistro bisogna capirlo il prima possibile.