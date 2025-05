Sfilata Scudetto, definito il percorso: arrivo via mare e 3km sul lungomare

Il giornalista Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport ha dato le ultime notizie su quella che sarà la festa Scudetto del Napoli, prevista domani alle ore 15.00: "C’è la mappa della sfilata scudetto. Tre chilometri di lungomare, l’arrivo via mare della squadra, 150-200mila i tifosi annunciati in un lunedì ore 15:00.

Una città operosa e laboriosa a quell’ora ma che si concederà il tempo per questo passaggio, per poter toccare i Campioni d’Italia. Scuole chiuse e maxi-schermi… Insomma è tutto organizzato dalle forze dell’ordine e dal governo della città d’intesa con il club, per potersi concedere quest’ultima passerella. Domani quindi la sfilata sul lungomare e poi magari la sera una cena ma privata. Martedì invece dal Santo Padre a Roma in Vaticano, per quelli che ci saranno perché poi ci sono le Nazionali”.