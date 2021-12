Si torna ai tempi di Gattuso: due ko di fila in casa mancavano da un anno

Il Napoli ha perso contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato e adesso anche contro l'Empoli: i partenopei non subivano due sconfitte casalinghe consecutive in Serie A da novembre 2020. Una statistica che rimanda al Napoli di Gattuso e alle difficoltà della gestione di Rino in panchina. Un campanello d'allarme in vista della gara di domenica contro il Milan.