Sky - Le ultime di formazione: incertezza Fabian, Klopp col dubbio Milner

Nel corso della trasmissione Champions League Show in onda sui canali di Sky, sono stati dati gli ultimi aggiornamenti in merito alle formazioni di Napoli e Liverpool: la difesa azzurra dovrebbe essere orientata con tre difensori di ruolo. L'unico dubbio è a centrocampo con Fabian Ruiz che è a rischio. In avanti ci saranno Lozano-Mertens in attacco, decaduta l'ipotesi Llorente. Nel Liverpool, rientra Salah che farà parte tridente titolare con Manè e Firminio. Dubbio a centrocampo per Klopp dove c'è la possibilità che Milner venga schierato titolare