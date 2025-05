Sky - Neres o Raspadori: Conte ha l'asso nella manica. La scelta per venerdì

vedi letture

Napoli in fermento in vista del match di venerdì contro il Cagliari al 'Maradona' che potrebbe regalare il 4° scudetto. Erano 500mila le persone online in attesa a caccia di un biglietto che però è introvabile. Per la formazione si attendono maggiori indicazioni nelle prossime ore, ma Neres con la sua imprevedibilità e Raspadori, con il suo rendimento eccellente, i gol pesanti e l'intesa con Lukaku, formano la staffetta perfetta per l'attacco. Due soluzioni alternative, ma ugualmente efficaci. Lo riporta la redazione di Sky Sport.