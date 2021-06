Spagna, Luis Enrique: "Minacce a Morata? E' un caso per la polizia"

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Insultare qualcuno e augurargli la morte è un qualcosa che va messo nelle mani della polizia, e deve essere perseguito in modo deciso". Così, in conferenza stampa, il ct della Spagna Luis Enrique risponde a una domanda sul caso di Alvaro Morata e le minacce che il calciatore e la sua famiglia hanno ricevuto via social. "Comunque ora siamo a Copenaghen per cercare di dare una gioia ai nostri tifosi", aggiunge il ct della 'Roja'. (ANSA).