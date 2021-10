Spalletti punta sui rientri: amichevole servita ad aumentare i minutaggi

Giornata di riposo quest'oggi per il Napoli dopo che ieri s'è chiusa - con una seduta molto indicativa - la prima settimana di lavoro nella pausa per le nazionali. Come già accaduto col Benevento nella prima sosta, Luciano Spalletti ha voluto infatti un test - stavolta contro la Primavera a Castel Volturno - per dare minutaggio a chi ha giocato meno ed in questo caso anche ai tanti reduci da infortuni che dopo la sosta dovranno dare una mano nelle rotazioni per gli impegni ravvicinati del prossimo tour de force.

Il test a Castel Volturno contro la Primavera ha visto andare in gol Politano, Demme e due volte di Mertens (un gol su azione ed uno su rigore). E proprio il centrocampista, in campo per venti minuti a Firenze, ed il belga, lanciato nei concitati cinque minuti finali più recupero, sono i giocatori che più possono beneficiare di questo test ed in generale di queste due settimane di lavoro per aumentare i giri del motore e crescere di condizione. Risposte importanti sono attese però, oltre che da Ghoulam, anche da Juan Jesus che dopo la sosta dovrebbe subito entrare nelle rotazioni in Europa League considerando l'infortunio muscolare rimediato da Malcuit: finora Mario Rui è stato spesso preservato spostando Di Lorenzo a sinistra, con il francese a destra, ma a questo punto invece l'ex Roma si candida subito per un posto con il Legia Varsavia. Si riparte domani, intanto, poi Spalletti potrà contare sui primi rientri, ovvero i tre italiani più Victor Osimhen.