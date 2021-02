SSCNapoli, il commento sul sito web: "Siamo fuori, resta la generosità e l'orgoglio"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il Napoli batte il Granada ma non basta per passare il turno. Gli azzurri vincono 2-1 e sono gli spagnoli a qualificarsi per gli ottavi forti del 2-0 conquistato in Andalusia. Il match si apre bene con il bellissimo quanto fulmineo gol di Zielinski. Piotr si inventa una penetrazione palla al piede e poi infila un sinistro potente e preciso. Il Granada però pareggia prima della mezzora con uno stacco di Montoro. Da lì è tutto Napoli. Traversa di Insigne al 35', occasione per Elmas al 52', gol del 2-1 di Fabian all'ora di gioco. Poi assalto all'arma azzurra con l'area spagnola sotto attacco. Al 90esimo colpo di testa di Ghoulam che Rui Silva respinge sulla linea. Poteva essere lo sprint per i 7 minuti di recupero finale. Resta la generosità e l'orgoglio. Napoli fuori dalla Europa League. Si ricomincia domenica con la corsa in campionato nel derby contro il Benevento".