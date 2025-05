Summit ADL-Conte, Gazzetta: gesto d'ottimismo del presidente, presto nuovo incontro

Dopo l'incontro di oggi con il presidente Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra a Roma, il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta in sospeso. Mentre il tecnico riflette, alcuni retroscena sul summit sono stati svelati dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, tra cui un gesto del patron azzurro che fa ben sperare i tifosi del Napoli.

"Il tecnico ha lasciato l'abitazione del presidente del Napolialle 16:55 salendo in auto con ilds del Napoli Manna e il figlio di De Laurentiis Edoardo, mentre l'ad Chiavelli è andato via a piedi. Un summit di oltre tre ore. Qualche mi tuo dopo, alle 17:15, ha lasciato la sua dimora De Laurentiis, dirigendosi verso piazza Venezia. Da quanto è trapelato, si è trattato di un primo incontro per affrontare le varie questioni sul tavolo. Le parti hanno preso tempo e a stretto giro si rivedranno per sciogliere gli ultimi dubbi e le tematiche ancora in sospeso. Varcando l'ingresso di casa a bordo del suo Suv, De Laurentiis ha salutato i giornalisti sorridendo e mostrando il pollice in su in segno di fiducia e ottimismo".