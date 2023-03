Supercoppa Italiana 2024, nuovo format e final four: ecco tutte le novità

Una Supercoppa 2024 rinnovata, con le final four a decidere chi alzerà il trofeo

Una Supercoppa 2024 rinnovata , con le final four a decidere chi alzerà il trofeo. La vincitrice del campionato, la seconda classificata e le due finaliste della Coppa Italia si affronteranno tra semifinali e finali, come già accade in Spagna: un format che verrà sperimentato nella prossima edizione, ma che potrebbe variare in base alle esigenze delle squadre e dall'eventuale impatto sul calendario.

Inoltre nei prossimi sei anni ci saranno quattro edizioni che si svolgeranno in Arabia Saudita: si parte con i prossimi due anni, poi ci saranno due anni di stop in cui il trofeo verrà assegnato in Italia - a causa di complicazioni dovute alla nuova Champions League 2024-25 e al Mondiale 2026 - e infine altri due anni in cui la Supercoppa tornerà in Arabia Saudita.