Tmw - CT Italia, ora è Gattuso il preferito di Gravina: due le alternative

Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri alla panchina della Nazionale, Gabriele Gravina cerca il successore di Luciano Spalletti, con un occhio di riguardo ai campioni del 2006. Tra questi, secondo quanto riportato da TMW, salgono in questo momento le quotazioni di Gennaro Gattuso, reduce dall’esperienza in Croazia all’Hajduk Spalato.

Al momento, per quello che risulta, dalla FIGC non è ancora partita una vera proposta ufficiale diretta all’ex centrocampista del Milan e della Nazionale. È proprio il forte legame con l’azzurro, però, uno dei motivi per cui la scelta di Gravina alla fine potrebbe ricadere su di lui. Il profilo di Gattuso, che oltre in carriera ha allenato Milan, Napoli, Fiorentina, Valencia e Olympique Marsiglia, rientra nell’identikit del prossimo commissario tecnico delineato in ambienti federali: un tecnico che non sia un “giochista”, e che abbia caratteristiche più di gruppo e motivazionali, per personalità ed esperienza. Le alternative sono Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro.