Foto Top11 del 2024, c'è un azzurro in attacco

Ultime ore per l'anno 2024 ed è tempo di bilanci. Il portale Sofascore pubblica l'undici migliore per rendimento dell'ultimo anno solare. Tra i pali Milinkovic-Savic, nella difesa a tre: Pavard, Bremer e Bastoni. A centrocampo, in cabina di regia Calhanoglu. Poi un attacco stellare con Dybala, Lookman, De Ketelaere, Leao, Kvaratskhelia e Thuram.