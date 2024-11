Ufficiale Torino-Napoli, arbitra Fabbri. Al Var c'è Meraviglia (che non fischiò il rigore col Lecce)

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 1° dicembre. Per la partita Torino-Napoli è stato designato l'arbitro Michael Fabbri, assistito al Var da Meraviglia, che era al Var anche al Maradona per la gara Napoli-Lecce, gara in cui non fu assegnato un rigore abbastanza netto su Politano.

TORINO – NAPOLI h. 15.00

FABBRI

BRESMES – DEI GIUDICI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI