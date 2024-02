Tre allenatori in una stagione, non accadeva dal 97/98: ecco come finì

Con l'ufficialità del cambio panchina da Walter Mazzarri a Francesco Calzona, il Napoli cambia tre tecnici in una stagione per la prima volta dal 1997/98

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l'ufficialità del cambio panchina da Walter Mazzarri a Francesco Calzona, il Napoli cambia tre tecnici in una stagione per la prima volta dal 1997/98. Come riporta Opta, in quell'anno si alternarono persino quattro allenatori: Bortolo Mutti, Carlo Mazzone, Giovanni Galeone e Vincenzo Montefusco. In quella circostanza gli stravolgimenti di gestione portarono a ben pochi risultati: infatti la squadra partenopea arrivò ultima in Serie A con soli 14 punti in 34 partite, a -22 dalla zona salvezza.