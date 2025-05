Prima pagina Tuttosport: "Comolli alla Marotta. La posizione di Giuntoli in dubbio"

vedi letture

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha deciso di titolare in questo modo: "Comolli alla Marotta". Il presidente del Tolosa dà l'addio: la Juventus lo aspetta. Mentre a Napoli ora sperano di trattenere Conte, è in arrivo una figura dirigenziale di primo piano: con l'imminente ingresso di Chiellini nell'area tecnica, è in dubbio la posizione di Giuntoli. A 40 anni dalla strage dell'Heysel, il ricordo di Bonini e l'appello di Targia: "Un minuto di silenzio prima della finale di Champions".

Il Golden Boy svela i primi 100 nomi e, come riportato in taglio alto, vede in pole Cubarsì: "Ora riscopriamo il dna dell'Italia!", titola il quotidiano torinese. Buffon, Cannavaro, Vieri e Ferrara sul palco di Solomeo con Cucinelli lanciano il nuovo manifesto azzurro: "Basta scimmiottare gli spagnoli o altri, valorizziamo le nostre qualità".