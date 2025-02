Prima pagina Tuttosport: "Juve, disastro Motta. Lautaro-arbitri, veleni scudetto"

"Disastro Motta": non usa mezzi termini Tuttosport, per quanto riguarda il titolo principale della prima pagina odierna. Per la Juventus, clamorosa e umiliante eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli.

In taglio alto, spazio ai veleni del campionato con il seguente titolo: "Lautaro-arbitri, veleni scudetto". Inter verso il big match di Napoli, tra casi irrisolti e polemiche. Con una prova vocale della bestemmia arriverebbe la squalifica del capitano, ma solo dopo il big match.