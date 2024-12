Udinese, Sanchez torna col Napoli: l'annuncio di Runjaic in conferenza

vedi letture

La grande attesa sta per finire. I tifosi dell'Udinese sono pronti a vedere all'opera il grande colpo dell'estate, Alexis Sanchez, sempre out per infortunio nelle ultime uscite.

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha fatto il punto della situazione in casa friulana in conferenza alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Sanchez sarà con noi domani ed è una bellissima notizia, noi non vediamo l'ora di giocare la gara domani, ci siamo preparati e abbiamo la possibilità di fornire una buona prestazione contro una squadra di livello. Abbiamo una rosa ampia per sostituire gli infortunati".