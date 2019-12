UFFICIALE - Pallone d'oro, trionfa Messi! Cr7 soltanto terzo, la classifica completa

Lionel Messi è il vincitore del Pallone d'Oro 2019: rispettate le attese dunque, con l'argentino che si aggiudica il più ambito riconoscimento individuale per la sesta volta nella sua carriera. Non ancora annunciata la classifica definitiva, ma il 10 del Barcellona è ancora una volta il numero uno del mondo per i giornalisti chiamati a votare su invito di France Football. 613 gol in 700 partite, per qualcuno il più grande di tutti i tempi: dopo i successi del 2009, del 2010, del 2011, del 2012 e del 2015, è arrivato il sesto trionfo, a quattro anni di distanza dall'ultimo. Terzo posto per Cristiano Ronaldo, assente alla cerimonia di premiazione.



Questa la classifica completa:

1° Lionel Messi (Barcellona)

2° Virgin van Dijk (Liverpool)

3° Cristiano Ronaldo (Juventus)

4° Sadio Mané (Liverpool)

5° Mohamed Salah (Liverpool)

6° Kylian Mbappè (PSG)

7° Alisson (Liverpool)

8° - Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

9° - Bernardo Silva (Manchester City)

10° - Riyad Mahrez (Manchester City)

11° - Frenkie de Jong (Ajax, Barcellona)

12° - Raheem Sterling (Manchester City)

13° - Eden Hazard (Chelsea, Real Madrid)

14° - Kevin de Bruyne (Manchester City)

15° - Matthijs de Ligt (Ajax, Juventus)

16° - Sergio Aguero (Manchester City)

17° - Roberto Firmino (Liverpool)

18° - Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Barcellona)

19° - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

20° - Dusan Tadic (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

22° - Son Heung-Min (Tottenham)

23° - Hugo Lloris (Tottenham)

24° - Kalidou Koulibaly (Napoli), Marc-André ter Stegen (Barcellona)

26° - Karim Benzema (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

28° - Joao Felix (Benfica, Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Donny van de Beek (Ajax)