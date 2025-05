Video Uno spettacolo unico sul lungomare: brividi per la sfilata scudetto

Immagini spettacolari e un'atmosfera da brividi sul lungomare di Napoli per la sfilata su due bus scoperti dei campioni d'Italia. Azzurri scatenati sui pullman e tifosi in delirio in strada.

Di seguito le immagini dell'inizio della parata. raccolte dal nostro inviato.