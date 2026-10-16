Venezia-Napoli, probabili formazioni Sky: Allegri prepara la rivoluzione

Allegri prepara alcune novità per Venezia-Napoli: Meret e Lobotka verso il ritorno dal primo minuto, possibile chance per Lucca e Giovane in attacco.

Il Napoli torna subito in campo dopo il 3-1 subito contro il Villarreal in Champions League. Domani, sabato 17 ottobre alle ore 15, gli azzurri saranno ospiti del Venezia al Penzo per la settima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, ottava con 10 punti, cerca una reazione contro l'ultima della classe, ancora ferma a zero dopo sei sconfitte consecutive. Per i lagunari sarà l'esordio di Davide Nicola, subentrato in settimana a Giovanni Stroppa. Il nuovo tecnico dovrebbe partire dal 3-5-2 con Stankovic in porta, Schingtienne, Juan Jesus e Moreno in difesa e la coppia Yeboah-Adams in attacco.

Napoli, Lucca verso una maglia da titolare: chance anche per Giovane

Il calendario tra campionato e Champions spinge Allegri verso alcune rotazioni. Nel 3-4-2-1 dovrebbe tornare Meret tra i pali, con Beukema, Rrahmani e Badiashile davanti a lui: quest'ultimo è favorito su Rafa Marin. In mediana Lobotka è pronto a riprendersi una maglia accanto a Gilmour, mentre Di Lorenzo e Spinazzola dovrebbero presidiare le corsie. Le novità principali possono arrivare in avanti: Lucca è candidato a sostituire Hojlund come riferimento offensivo, mentre McTominay dovrebbe avanzare sulla trequarti insieme a Giovane.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Sohm, Basic, Kike Pérez, Haps; Yeboah, Adams.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; McTominay, Giovane; Lucca.