Vertici Lega saranno solo al Maradona: la strategia per la premiazione

Lo scudetto al Napoli è il finale più probabile. È per questo che i vertici della Lega Serie A, questa sera, saranno allo stadio Diego Armando Maradona. Sia il presidente Ezio Simonelli che l’amministratore delegato Luigi De Siervo seguiranno infatti dal vivo Napoli-Cagliari, pronti a premiare Aurelio De Laurentiis: vincendo la partita, gli azzurri di Antonio Conte conquisterebbero il tricolore a prescindere dal risultato di Como-Inter. Lo si legge su Tmw.

"Doppia premiazione. Anche per questo motivo, inizialmente in via Rosellini si era preparata una sola festa promozione, al Maradona. In una prima fase, del resto, dalla stessa Inter era filtrata una certa preferenza per un’eventuale festa scudetto a San Siro, da organizzarsi la domenica. Poi il dietrofront, e l’indicazione circa la preferenza al Sinigaglia, se sarà davvero sorpasso. Nel caso, a premiare l’Inter sarebbe Andrea Butti, head of competitions and operations della Serie A che sarà presente a Como in rappresentanza della Lega Calcio.

Due coppe e fuochi di artificio. Nei giorni scorsi ha fatto rumore, specie sui social, la preparazione di un palco sul campo del Maradona. Una prassi, in realtà, seguita anche a Como, dove è comunque tutto pronto. Compresa la coppia, in doppia versione, con la seconda realizzata a tempo record".