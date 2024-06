Podcast Il secondo rinforzo prima di Dimaro: Conte spinge per due parametri zero

Sarà Rafa Marin, salvo sorprese, il primo colpo del Napoli del ds Manna. 22 anni, centrale spagnolo, arriva a Napoli dopo il prestito all'Alaves. Dopo il giocatore di proprietà del Real Madrid, poi, potrebbe toccare ad un parametro zero. Il Napoli infatti continua a lavorare sia per Mario Hermoso che per Leonardo Spinazzola. Conte starebbe spingendo per entrambi i profili che sarebbero congeniali al 3-4-3 che ha in mente in questo momento.

