TN in Podcast - Il Napoli vola nonostante 5 elementi non al top: ecco come può crescere ancora

Il Napoli è l'unica squadra d'Europa a punteggio pieno e continua a volare nonostante diversi elementi centrali non ancora al top. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato il momento di alcuni azzurri che non hanno ancora raggiunto il loro livello o che stanno rientrando solo ora da infortuni e che in prospettiva danno ancora margini di crescita al Napoli.

