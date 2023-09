TN in Podcast - Il problema è (anche) la condizione: lo dicono i numeri, ora arriva la conferma

TuttoNapoli.net

Due settimane di pausa prima della ripresa. Dopo la sconfitta con la Lazio, vediamo quali problemi ha palesato la formazione azzurra verso la ripresa sul campo del Genoa sabato 16 settembre. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

