TN in Podcast - L’Inter completa la collezione Scudetto di Spalletti che non cambia idea

Ep. 374 - L’Inter completa la collezione Scudetto di Spalletti che non cambia idea

In questo campionato il Napoli aveva battuto tutte le partecipanti, eccezion fatta per l'Inter. Ieri Luciano Spalletti ha completato la collezione, riuscendo a superare anche i nerazzurri, molto meritatamente, nella penultima della stagione al Maradona e probabilmente la sua terzultima da allenatore azzurro.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato la partita e il tema della partenza del tecnico.