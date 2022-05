TN in Podcast - Possibile rivoluzione in mediana: chi parte, chi resta e chi è in bilico

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è proiettato alla prossima annata e ha spiegato le possibile mosse del club azzurro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate il Napoli potrebbe rivoluzionare l'organico e, più nello specifico, soprattutto il centrocampo con una doppia cessione per rifondarlo con volti nuovi: c'è chi è in bilico, chi può partire e chi resterà al 100% per quanto ha fatto vedere nel corso di questa stagione.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è proiettato alla prossima annata e ha spiegato le possibile mosse del club azzurro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.