TN in Podcast - Turnover dall'inizio o in corso d'opera? Almeno in 7 reclamano un posto

Si avvicina la sfida allo Spartak Mosca, da non fallire per restare agganciati al Leicester, ma l'attenzione è rivolta al turnover preannunciato da Spalletti. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato i giocatori che scalpitano per un'occasione dall'inizio e come Spalletti può gestire le forze - dall'inizio o a gara in corso - senza sottovalutare la gara. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.