Il pre-partita con i Club Napoli su Radio Tutto Napoli: dalle 17 c'è "Napoli nel mondo"

Prosegue la lunga giornata azzurra, partita alle 8 e che finirà alle 24, su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. E' pronto a scattare il quinto format di quest'oggi: dalle 17 infatti si proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione della UANM con i Club Napoli di tutto il mondo (se vuoi partecipare dall'estero o col tuo club scrivi a redazione@radiotuttonapoli.net) ma anche voi utenti tramite whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 o telefonate allo 081-17974125. Ma non finisce qui.

Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. che per l'occasione diventerà un pre-aggiunto perché alle 19 prenderà il via "Napoli in campo" per seguire prima, durante e dopo Napoli-Torino con Antonino Treviglio e Ciro Accardo, gli inviati Fabio Tarantino e Christian Marangio e tutti i nostri opinionisti. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk

17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo

18.00 - 19.00 - Difendo la città

19.00 - 24.00 - Napoli in campo

