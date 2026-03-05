De Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"

vedi letture

Arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Kevin De Bruyne, fermo da mesi per l’infortunio muscolare accusato a fine ottobre. A fare il punto è il medico Lieven Maesschalck, fisioterapista belga che ha seguito l’operazione e il percorso riabilitativo del giocatore in Belgio, intervenendo ai microfoni di VTM Nieuws: "Tutto sta andando per il verso giusto. Kevin si sente molto meglio e sta ritrovando il ritmo allenandosi con i compagni. Conosce bene il suo corpo ed è capace di capire quando può accelerare e spingere di più”.

De Bruyne torna col Torino? Il parere del fisioterapista

Il medico non esclude neppure una presenza già contro il Torino: “Penso che sia pronto. Non ha nelle gambe una partita intera e bisogna procedere con cautela, ma fisicamente è in grado di giocare qualche minuto”. Sul futuro immediato pesa anche la prospettiva della nazionale del Belgio, che a fine marzo affronterà Stati Uniti e Messico. “Il Napoli vuole tutelarsi per evitare ricadute, ma la convocazione sarebbe utile per reintegrarlo nel gruppo. De Bruyne deve ritrovare intensità e volume: arrivare al Mondiale al 100% è la cosa più importante per lui”.