Ultim'ora Lucca lascia Villa Stuart: consulto medico dopo problema fisico

Lorenzo Lucca non è stato convocato dal Nottingham Forest per la partita contro il Manchester City di martedi. Non è stata però una scelta di natura tecnica, quella del tecnico del Forest Vitor Pereira, come si diceva qualche giorno fa. Problemi fisici alla base. Perché oggi Lucca è a Roma per un consulto medico che si è concluso a pochi minuti. Ha avuto un piccolo problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare la sfida contro il City e ha approfittato della settimana della FA Cup - eliminati dal Wrexham ai rigori nel turno precedente - per volare in Italia. Non dovrebbe essere uno stop troppo prolungato, rientrando a breve nei ranghi. Lo riporta Tmw.

Lucca, le parole nel giorno della presentazione e il futuro

Nel giorno della presentazione, Lorenzo Lucca aveva parlato così della sua nuova avventura. "Sono orgogliosissimo di vestire questa maglia importante e storica, giocare in palcoscenici del genere come la Premier League è un onore per me. È un onore che tutta la società e lo staff mi abbia dato quest'opportunità e spero di ripagare questa fiducia portando molti gol. Sono molto consapevole di questa società, l'ho scelta e voluta. Mi hanno voluto fortemente ed è stata una scelta dettata dal cuore. Volevo venire qui e voglio dare il massimo per questa squadra. Appena mi è arrivata la chiamata del Nottingham è stata la mia prima scelta. La Premier è sempre stato un sogno per me. Ringrazio la società per avermi dato quest'opportunità". Lucca è in prestito con diritto di riscatto - fissato a 35 milioni - dal Napoli.

