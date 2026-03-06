Napoli-Torino 2-1, le pagelle: Super Santos! Gioia Elmas, è tornato Buongiorno

Milinkovic-Savic 6 - Un brivido in avvio sul tiro di Vlasic e qualche presa non perfetta.

Olivera 6 - Una grande occasione in avvio: Paleari lo mura. Rischia un pasticcio in uscita e non va mai in anticipo.

Buongiorno 7 - Due buoni interventi all’inizio su Zapata e la sensazione di una condizione crescente.

Juan Jesus 6 - Gioca una gara molto pulita, adattandosi su una fascia che non è la sua. Chiude con un piccolo problema che lo penalizza sul gol di Casadei.

Politano 6,5 - Sua la prima conclusione del match, ma non punge. Solito grande lavoro ed un assist molto intelligente per Elmas. Dal 84’ Mazzocchi sv -.

Gilmour 7- Maglia da titolare per lo scozzese che risponde alla grande. Molto movimento e tantissime giocate intelligenti.

Elmas 7,5- Prima da centrocampista, poi da esterno d’attacco: fa bene e segna un gol di grande difficoltà.

Spinazzola 6,5 - Non spinge come al solito perché deve coprire Alisson. Si fa comunque vedere ed entra nell’azione del 2-0. Dal 69’ Gutierrez 6 - Risponde presente.

Alisson 7,5 - Parte subito fortissimo e trova un bel gol con la giocata ormai classica. Sia col destro che col sinistro crea pericoli e cerca sempre la conclusione. Dal 79’ De Bruyne 6- Gestisce il finale ed ha pure l’occasione per far gol.

Vergara 6 - Tanti contatti duri che alla fine lo costringono ad uscire all’intervallo. Dal 46’ Anguissa 7 - Ritorna dopo il lungo infortunio e si mette subito a dettare legge lì in mezzo.

Hojlund 6- Tanto movimento e due buoni occasioni in diagonale e di testa. Gli manca un pizzico di cattiveria. Dal 84’ Lukaku sv -. Conte 7 - Il suo Napoli parte molto bene e crea tanto. Peccato per il brivido finale.