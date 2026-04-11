La vigilia di Parma-Napoli su Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live alle 11
Radio Tutto Napoli vi accompagna come sempre anche nel week-end. Oggi, alla vigilia di Parma-Napoli, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà alle 11 con Sabato azzurro con Giovanni Gambardella e Ciro Accardo che vi terranno compagnia per due ore. Poi alle 13 sarà il turno con Sabato sport con Antonino Treviglio e Davide Baratto e la finestra anche sugli altri sport. Domani invece seguiremo con i nostri inviati Parma-Napoli pre, durante e post dalle 13.30 alle 19! In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125
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