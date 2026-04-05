Gli auguri di ADL: "Buona Pasqua al Napoli! Ai tifosi assicuro una gestione virtuosa"
Aurelio De Laurentiis, presidente SSC Napoli, tramite un tweet su X ha rivolto un messsaggio di auguri di Pasqua a tutto il mondo azzurro. Di seguito le sue parole: "Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie. Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro conseguenze sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sulle ripercussioni economiche che dovremo affrontare.
Ai nostri tifosi posso, però, assicurare che la nostra gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto da quando ho rilevato il Napoli. Le partite e l’andamento di una stagione possono essere condizionati da fattori imprevedibili, ma ciò che importa è la continuità che abbiamo sempre avuto. Posso promettere che la manterremo. Forza Napoli Sempre!".
Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 4, 2026
Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro…
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