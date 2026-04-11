Podcast Alisson titolare? Altamura: "La scelta di Conte dipende da due fattori"

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"Se il tecnico vorrà gestire la gara e poi inserire Alisson a partita in corso, può essere decisivo come già visto".

Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Parma-Napoli? È una partita dal valore molto alto. Il Napoli deve guardare all’Inter, ma anche blindare il secondo posto appena conquistato ai danni del Milan. Vincere significherebbe portarsi a meno quattro e mettere pressione ai nerazzurri, che giocheranno dopo a Como. Non è una gara semplice per l’Inter, perché il Como in casa è una squadra che gioca e ha valori. Per il Napoli è uno snodo importante: deve fare più punti possibile e chiudere eventualmente al secondo posto renderebbe positiva la stagione, facendo anche dimenticare alcune delusioni".

Che Parma si aspetta?

"È difficile dirlo. Da un lato, giocando in casa, potrebbe provare a fare la partita e cercare un risultato prestigioso. Dall’altro, non è ancora del tutto tranquillo in chiave salvezza, quindi anche un punto potrebbe andar bene. Non mi aspetto barricate come all’andata, ma probabilmente una squadra più coperta sì, anche se l’allenatore qualche soluzione offensiva dovrà provarla".

Alisson Santos può partire titolare?

"La scelta dipende da due fattori: l’atteggiamento tattico che vorrà dare Conte e le condizioni di Anguissa. Se il tecnico vorrà gestire la gara e poi inserire Alisson a partita in corso, può essere decisivo come già visto. Se invece Anguissa non è al meglio, allora si può pensare anche a un Alisson titolare e a un Napoli più offensivo".

Quanto pesa l’assenza di Pellegrino nel Parma?

"Tanto, perché non ha un vero sostituto. Mi aspetto un attacco senza punti di riferimento, con giocatori mobili che possano creare difficoltà tra le linee. È un tipo di situazione che può mettere in difficoltà il Napoli, ma se gli azzurri sono quelli visti nelle ultime uscite, la qualità è superiore".

Conte tra Napoli e Nazionale: cosa può succedere?

"È un tema complesso. Il nome di Conte mette d’accordo tutti, ma i tempi non aiutano: le elezioni federali sono a fine giugno. Bisogna capire se il Napoli può aspettare. Lui la Nazionale la gradirebbe, ma c’è un contratto e una situazione da gestire. Per questo è positivo che il club si stia muovendo per eventuali alternative".

Un passaggio anche sul basket Napoli e l’arrivo di Jasmin Repeša?

"È una scelta importante, che dimostra ambizione. Significa voler fare bene subito ma anche costruire per il futuro, con l’obiettivo di crescere e puntare all’Europa. Quando prendi un allenatore così, vuol dire che hai programmi seri, sia sportivi che economici".