Alvino: "Turno spartiacque! Martello Conte, Chivu non avvezzo a certe guerre di nervi"

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Antonio Conte è l’ideale sia per il Napoli nell’anno del centenario, sia per la Nazionale italiana per ripartire.

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: “Quelle poche ore che intercorrono tra Parma-Napoli e Como-Inter possono essere determinanti. Mi aspetto una partita chiusa da parte della squadra di Cuesta, ma se il Napoli dovesse vincere metterebbe una pressione straordinaria all’Inter, passando dal -14 al momentaneo -4. Chivu non è avvezzo a queste guerre di nervi. Domenica è fondamentale, il Napoli deve portare a casa la vittoria. Può diventare un turno spartiacque. Il Napoli sa solo che deve andare a mille, deve vincerle tutte. Quella con il Parma può segnare l’esito finale del campionato, ma resta una sfida difficile".

Conte ideale per il Napoli e per la Nazionale.

"Io credo che il grande lavoro da martello di Antonio Conte stia dando i suoi frutti. Tenere tutti sul pezzo nel momento in cui gli infortunati erano tantissimi, poi ci sono stati degli errori arbitrali a Bergamo, nonostante tutto questo il Napoli di Conte c’è. È lecito continuare a sognare, avere Conte ti autorizza a farlo. Antonio Conte è l’ideale sia per il Napoli nell’anno del centenario, sia per la Nazionale italiana per ripartire. Il 1° agosto il club compirà 100 anni e c’è in moto una macchina organizzativa importante per la manifestazione”.